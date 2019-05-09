رئيس تحرير موقع صدى البلد يطالب بمنع عرض مسلسلات أحمد السبكي



وأشار إلى أن مشهد اقتحام موقع "صدى البلد" يشبه مشاهد السينما، مناشدًا المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ قرار بمنع إذاعة مشاهد العنف أو الغير أخلاقية في المسلسلات.



كما طالب بمنع عرض مسلسلات أحمد السبكي على الشاشات ومنعه من الظهور إعلاميا واتخاذ إجراءات حاسمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين.



وباشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكي وعدد من الـ "بودى جارد" موقع "صدى البلد".



وقررت النيابة بعد تحقيق، إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع "صدى البلد"، والتعدي علي رئيس التحرير وصحفيين بالموقع، بكفالة 1000 جنيه.



وتبين أثناء إجراءات إنهاء قرار إخلاء السبيل، أن السبكي صادر ضده حكمين غيابي الأول صادر من جنح العجوزة بالحبس لمدة سنة في قضية "شيك دون رصيد"، والثاني من جنح المعادي قضية "شيك دون رصيد"، وصادر ضده حكم بالحبس لمدة 3 أشهر، وتم التحفظ عليه.



يذكر أن صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخباري، قد حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقي، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودي جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل «سوبر ميرو» بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.



كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولي الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هانى الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة.



قال الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، إن كل المؤسسات الصحفية والإعلامية تضامنت مع موقع "صدى البلد" بعد اقتحامه من قبل المنتج أحمد السبكي و11 بودي جارد، مؤكدا أن نقابة الصحفيين لم تترك الصحفيين طوال الفترة الماضية.وطالب "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، المجلس الأعلى للإعلام بأن يكون له دور أكبر في الواقعة يتخطى الشجب والإدانة".