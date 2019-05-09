"الديهي" يطالب بتناول حياة علي عشماوي سينمائيًا: "حامل حقيبة الإخوان"

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أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخواني علي عشماوي ولد بميت غمر بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أنه التحق بجماعة الإخوان عام 1951 حيث كان عمره 14 عام حينها.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع علي فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه يطلق على الإخواني علي عشماوي لقب حامل حقيبة الإخوان، حيث يحمل بين ضلوعه أسرار لن يبوح بها أحد قبله، لافتًا إلى أن علي عشماوي تعرف علي الشقيق الأصغر للقيادي الإخواني محمد عبدالله هلال، حيث كان رقيب دائم عليه وكان رئيسه المباشر.





وأشار إلى أن علي عشماوي نال إعجاب قيادات الإخوان حينما كانوا يمكثون في معسكر تحت ذريعة مواجهة الاحتلال البريطاني بمنطقة القنال، ولكنهم كانوا يخططون للاستيلاء علي السلاح الموجود في هذا المعسكر.





وطالب "الديهي"، كتاب الدراما بضرورة تناول حياة الإخواني علي عشماوي في فيلم سينمائي، مؤكدًا أن علي عشماوي شخصية أهملها كتاب الدراما والتاريخ، حيث أنه بمثابة شخصية مفصلية حقيقية في تنظيم الإخوان، متابعًا: "يجب أن يفرد لعلي عشماوي مساحة في الدراما، حتى يكون هناك فيلما سينمائيًا يحمل تفاصيل شخصيته".

