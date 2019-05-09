ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد الوكيل: الاقتصاد المصري يتحمل فاتورة من عام 1952 إلى 2000

الخميس 09/مايو/2019 - 12:27 ص
أحمد الوكيل: الاقتصاد المصري يتحمل فاتورة من عام 1952 إلى 2000
أحمد الوكيل
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه أصبح تاجرًا في عمر الـ21 عام، لافتًا إلى أنه عاصر الكثير من الرؤوساء خلال حياته.

وأضاف "الوكيل"، خلال حواره مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يتحمل فاتورة من عام 1952 إلى عام 2000؛ بسبب فلسفة الاعتماد على الاقتصاد الموجه قللت من القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أقدر على قيادة قاطرة النمو والتنمية عن الدولة، موضحًا أن الإدارة في الحكومة وفقًا لقانون إدارة الأعمال الحالي مكبلة ومقيدة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا