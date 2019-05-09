أحمد الوكيل: الاقتصاد المصري يتحمل فاتورة من عام 1952 إلى 2000

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قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه أصبح تاجرًا في عمر الـ21 عام، لافتًا إلى أنه عاصر الكثير من الرؤوساء خلال حياته.



وأضاف "الوكيل"، خلال حواره مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يتحمل فاتورة من عام 1952 إلى عام 2000؛ بسبب فلسفة الاعتماد على الاقتصاد الموجه قللت من القدرة التنافسية.



وأشار إلى أن القطاع الخاص أقدر على قيادة قاطرة النمو والتنمية عن الدولة، موضحًا أن الإدارة في الحكومة وفقًا لقانون إدارة الأعمال الحالي مكبلة ومقيدة.

