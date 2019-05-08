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ارتفاع أعداد المعتمرين بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي والغالبية من الإناث

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:44 م
ارتفاع أعداد المعتمرين بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي والغالبية من الإناث
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الفجر السعودي
 
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بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، وحتى نهاية شهر شعبان 6,136,139معتمرًا ومعتمرة، بارتفاع نسبته %7عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 5,719,398، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6,730,109 تأشيرة، أكثر بنسبة %6عن شهر شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6,314,448 .

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر شعبان فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 5,589,537، بزيادة نسبتها %5 عن الشهر نفسه في العام الماضي الذي بلغ 5,324,906، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 546,602، أكثر بنسبة %28 عن عددهم في الموسم الماضي الذي بلغ 394,492، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

وعلما أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 5,486,345معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 567,976معتمرًا، في حين سجل وصول 81,818 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وفي شهر شعبان من موسم1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 426,986، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 439,835، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 775,937، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 993,922، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 1,197,432، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 1,293,615، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 1,008,412معتمرًا.

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