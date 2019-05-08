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نزاع بين مصطفى شعبان وأشقائه على أموال أبيهم بـ "أبو جبل"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:42 م
نزاع بين مصطفى شعبان وأشقائه على أموال أبيهم بـ أبو جبل
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الثالة من مسلسل "أبو جبل"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والإثارة.

ومن أبرز تلك الأحداث، ذهب الفنان دياب، الذي يجسد دور شقيق الفنان مصطفى شعبان "أبو جبل"، إلى مقر شركة العقارات الخاصة بهم، قام بالتطاول على مدير الحسابات لعد أخباره معلومات عن خط سير العمل بدون حضور "حسن أبو جبل".


وفي نفس السياق، قام  شقيقه الاخر باتهام "أبو جبل"، انه افتعل قصة حريق منزله، حتى يهرب بأموالهم التي التهمتها النيران اثناء الحريق.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.
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