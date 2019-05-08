معلومات لا تعرفها عن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" المستضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:38 م
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر وجميع أنحاء العالم، نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والذي يستضيف فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير.
ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز بأربعة اهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
نستعرض لكم 5 معلومات لا تعرفها عن ملعب واندا ميتروبوليتانو:
1- ملعب كرة القدم الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ويقع في منطقة سان بلاس كانيليخاس، بالعاصمة الإسبانية مدريد.
2- يتسع لحضور 67 ألف متفرج، وبني على مساحة تقدر بـ88 ألفا و150 متر مربع.
3 - تم هدم الملعب، والبدء في إعادة بنائه 2011، واستمرت الأعمال 6 سنوات كاملة انتهت عام2017.
4 - وصلت تكلفة إعادة بناء الملعب، ما يقارب الـ300 مليون يورو، ويتميز بتصميم رائع.
5 -استضاف منذ تجديده، أكثر من مباراة هامة أبرزها ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.
جدير بالذكر أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نجح في تحقق ريمونتادا تاريخية أيضًا على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل فريق توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ليواجه فريق ليفربول الإنجليزي في النهائي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
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