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عمرو سلامة عن "قابيل": "مسلسل جامد"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:34 م
عمرو سلامة عن قابيل: مسلسل جامد
قابيل
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الفجر الفني
 
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أشاد المخرج الشاب عمرو سلامة بمسلسل "قابيل" المشارك في سباق رمضان الدرامي لعام ٢٠١٩، مؤكدًا أنه انتظر ٤ حلقات حتى يفصح عن رأيه ولا يكون منحاز لأصدقائه.


وكتب "سلامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "استنيت اربع حلقات علشان أقول رأيي، وعلشان أتأكد إني مش منحاز لأصدقائي... بس 'قابيل' مسلسل جامد".



مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، وتأليف كل من مصطفى صقر، وأشرف نصر، ومحمد عزالدين، وكريم يوسف، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلي الطيب.
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