عمرو سلامة عن "قابيل": "مسلسل جامد"



أشاد المخرج الشاب عمرو سلامة بمسلسل "قابيل" المشارك في سباق رمضان الدرامي لعام ٢٠١٩، مؤكدًا أنه انتظر ٤ حلقات حتى يفصح عن رأيه ولا يكون منحاز لأصدقائه.





وكتب "سلامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "استنيت اربع حلقات علشان أقول رأيي، وعلشان أتأكد إني مش منحاز لأصدقائي... بس 'قابيل' مسلسل جامد".



