ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

للمرة الثالثة.. نهائي إنجليزي في تاريخ البطولات الأوروبية

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:36 م
للمرة الثالثة.. نهائي إنجليزي في تاريخ البطولات الأوروبية
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

نجح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

و‏للمرة الثالثة في التاريخ سيكون نهائي بطولة أوروبية بين فريقين إنجليزين، حيث في عام 1972 (توتنهام ضد ولفرهامبتون/ كأس الإتحاد الأوروبي)، وفي عام 2008 (تشيلسي ضد مانشستريونايتد / دوري أبطال أوروبا).

وسيلتقي السبيرز ضد منافسه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الوانداميتروبوليتانو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا