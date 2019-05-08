للمرة الثالثة.. نهائي إنجليزي في تاريخ البطولات الأوروبية





نجح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





و‏للمرة الثالثة في التاريخ سيكون نهائي بطولة أوروبية بين فريقين إنجليزين، حيث في عام 1972 (توتنهام ضد ولفرهامبتون/ كأس الإتحاد الأوروبي)، وفي عام 2008 (تشيلسي ضد مانشستريونايتد / دوري أبطال أوروبا).





وسيلتقي السبيرز ضد منافسه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الوانداميتروبوليتانو.



