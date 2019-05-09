نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزير النقل يتناول الإفطار مع عاملي ورش فرز القاهرة للسكك الحديد، ووزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين.

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.

وزير النقل يتناول الإفطار مع عاملي ورش فرز القاهرة للسكك الحديد

تناول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، الإفطار مع عدد كبير من العاملين بورش فرز القاهرة التابعة لسكك حديد مصر.

"شكري" يستقبل السكرتيرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للفرانكفونية

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، بالسكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية "لويز موشيكيوابو".

إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة

بعد ساعة قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حزمة جديدة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية، صرحت الخارجية الإيرانية، بأنها تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل.

الصين تهدد واشنطن بالرد في حال رفع الرسوم الجمركية

أعلنت الصين أنها سترد على خطة واشنطن لرفع قيمة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية، إذا دخلت حيز التنفيذ.