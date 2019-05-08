ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معركة بالكراسي بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:32 م
معركة بالكراسي بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

نشبت مشاجرة عنيفة بالكارسي بين عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية خلال اجتماع دعا له المجلس العسكري بشأن النقاش حول رؤية مستقبل السودان.

وأظهرت لقطات من فيديو نشرته وسائل إعلام سودانية اشتباك ممثلين لأحزاب سودانية كبرى بالأيدي والكراسي خلال مناقشات التوافق حول مستقبل السودان.

وحسب شهود عيان، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى إعلان الحرية والتغيير، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

وتسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، رد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.

وأفادت مصادر في قوى الحرية والتغيير، أن رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة يوضح قبول المجلس بمبدأ وجود مجلس للسيادة ومجلس آخر للأمن والدفاع (وهو ما كانت لجنة الوساطة بين الطرفين قد طرحته خلال الأيام الماضية).

وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين، بالإضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

ولفتت إلى أن قوى الحرية والتغيير ستبدأ دراسة الرد لاتخاذ قرار بشأنه.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطا إيجابية وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة.

Advertisements
المزيد عن: معركة الكراسي القوى السياسية السودان أعضاء الأحزاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا