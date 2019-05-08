معركة بالكراسي بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية

نشبت مشاجرة عنيفة بالكارسي بين عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية خلال اجتماع دعا له المجلس العسكري بشأن النقاش حول رؤية مستقبل السودان.

وأظهرت لقطات من فيديو نشرته وسائل إعلام سودانية اشتباك ممثلين لأحزاب سودانية كبرى بالأيدي والكراسي خلال مناقشات التوافق حول مستقبل السودان.

وحسب شهود عيان، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى إعلان الحرية والتغيير، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

وتسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، رد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.

وأفادت مصادر في قوى الحرية والتغيير، أن رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة يوضح قبول المجلس بمبدأ وجود مجلس للسيادة ومجلس آخر للأمن والدفاع (وهو ما كانت لجنة الوساطة بين الطرفين قد طرحته خلال الأيام الماضية).

وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين، بالإضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

ولفتت إلى أن قوى الحرية والتغيير ستبدأ دراسة الرد لاتخاذ قرار بشأنه.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطا إيجابية وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة.