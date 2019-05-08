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توتنهام ثامن فريق إنجليزي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:33 م
توتنهام ثامن فريق إنجليزي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا
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أحمد عصام
 
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فاز توتنهام هوتسبير على منافسه أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون ‏توتنهام ثامن فريق إنجليزي مختلف يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد { أرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وليدز وليفربول ومانشستريونايتد ونوتنغهام فوريست }.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين.

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