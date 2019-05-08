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الأرقام السلبية تحصار أياكس بعد وداع دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:31 م
الأرقام السلبية تحصار أياكس بعد وداع دوري أبطال أوروبا
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محمد أيمن
 
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خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور نصف النهائي وذلك بعد خسارته من توتنهام الإنجليزي بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد يوهان كرويف أرينا.

وكان أياكس قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء وقعهما ماتياس دي ليخت وحكيم زياش قبل أن يسجل لوكاس مورا ثلاثة أهداف أطاحت بالأحلام الهولندية وضربت بهم عرض الحائط.

وكان الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قد نشر أن تلك المرة الأولى التي يخسر فيها أياكس مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً.

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