هاتريك مورا يفك نحس البرازيلي في دوري أبطال أوروبا

نجح الدولي البرازيلي لوكاس مورا في قيادة فريقه توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي إلى الإطاحة بنادي أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.





ونجح السبيرز في تعويض خسارتهم إياباً بهدف على ملعبهم وايت هارت لين ليعبورا إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق نادي ليفربول الذي ضرب برشلونة برباعية نظيفة يوم أمس الثلاثاء.





وأشارت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن مورا سجل الهدف الأول له في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا في المشاركة رقم 22 له في البطولة.





كما أن الهاتريك الذي أحرزه اللاعب يعتبر الأول له في مباراة واحدة ضمن مباريات أعرق البطولات الأوروبية تشامبيونزليج.