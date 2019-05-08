ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاتريك مورا يفك نحس البرازيلي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:30 م
هاتريك مورا يفك نحس البرازيلي في دوري أبطال أوروبا
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements
نجح الدولي البرازيلي لوكاس مورا في قيادة فريقه توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي إلى الإطاحة بنادي أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونجح السبيرز في تعويض خسارتهم إياباً بهدف على ملعبهم وايت هارت لين ليعبورا إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق نادي ليفربول الذي ضرب برشلونة برباعية نظيفة يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن مورا سجل الهدف الأول له في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا في المشاركة رقم 22 له في البطولة.

كما أن الهاتريك الذي أحرزه اللاعب يعتبر الأول له في مباراة واحدة ضمن مباريات أعرق البطولات الأوروبية تشامبيونزليج.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا