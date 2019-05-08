رئيس تحرير "صدى البلد": ما حدث من السبكي يشبه ما كان يفعله الإخوان



وأشار إلى أنه تواصل مع رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال محمد أبو العينين، حيث كان يتابع الموقف لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه اتجه إلى قسم الشرطة مع الزملاء المعتدى عليهم حتى لا يمر الأمر دون محاسبة.



هذا وقد باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكي وعدد من الـ "بودى جارد" موقع "صدى البلد"



وقررت النيابة بعد تحقيق، إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع "صدى البلد"، والتعدي علي رئيس التحرير وصحفيين بالموقع، بكفالة 1000 جنيه.



وتبين أثناء إجراءات إنهاء قرار إخلاء السبيل، أن السبكي صادر ضده حكمين غيابي الأول صادر من جنح العجوزة بالحبس لمدة سنة في قضية "شيك دون رصيد"، والثاني من جنح المعادي قضية "شيك دون رصيد"، وصادر ضده حكم بالحبس لمدة 3 أشهر، وتم التحفظ عليه.

يذكر أن صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخباري، قد حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقي، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودي جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل «سوبر ميرو» بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.



كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولي الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هانى الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة.



كشف الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، تفاصيل واقعة اقتحام الموقع من قبل المنتج أحمد السبكي، واصفًا هذا المشهد بأنه "فوضوي وعبثي".وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "إذا كان السبكي لديه مظلمة عليه أن يلجأ إلى الشؤون القانونية أو يتحدث مع المسئول"، لافتًا إلى أن "السبكي" وأعوانه كان لديهم نية مبيته لاقتحام المكان والتخريب.وأوضح تفاصيل الواقعة قائلًا: "أثناء جلوسي في مكتبي بالموقع وجدت سباب وشتائم وأصوات عالية في صالة التحرير، وعندما خرجت من مكتبي للتحدث مع السبكي بدأ يسب الموقع والزملاء لإيقاف عرض المسلسل، متابعًا: "تلك الواقعة تعيد مشاهد الفوضى الخاصة بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية البلاد، حيث استعمل السبكي الدراع لفرض إرادته".واستطرد قائلًا: "تعاملنا برقي مع المنتج أحمد السبكي، وكان من السهل أن نبادل ذلك الاعتداء بالاعتداء عليهم أيضا، ولكننا لم نقم بذلك لأننا في دولة قانون، حيث التزمنا بضبط النفس وأشكر كل زملائي على ضبط النفس وفضلنا أن نتخذ كل الإجراءات القانونية".