استاذ علوم السياسية: مصر أعدت قاعدة اللواء محمد نجيب بالمنطقة الغربية لإرسال رسالة ردع لأي معتدي

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الشرق الأوسط الآن يعاني من حالة عدم استقرار، وحدود مصر من كافة الجهات بها صراعات، وفي هذا الإطار قامت مصر بإعداد قاعدة اللواء محمد نجيب في المنطقة الغربية، لإرسال رسالة ردع لأي معتدي.



وتابع فهمي، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن حجم ما يتم في مصر الفترة الحالية، في حاجة لإعلام وطني مسؤول لكي ينقله لمواطنين، لافتَا إلى أن ما يحدث من القوات المسلحة في ضبط الحدود عبارة عن ملحمة وطنية.



ولفت إلى أن صانع القرار في مصر لا يستبعد أي خطر على مصر سواء من تركيا أو الحدود الغربية أو الشمالية الشرقية، معقبًا: "من حسن حظ مصر اليوم، إن رئيسها بخلفية عسكرية واستراتيجية".

