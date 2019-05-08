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دعاء اليوم الرابع من رمضان 2019 .. وأفضل أوقات الدعاء

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:46 م
دعاء اليوم الرابع من رمضان 2019 .. وأفضل أوقات الدعاء
صورة أرشيفية
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دعاء اليوم الرابع من رمضان، يعرف دائمًا شهر رمضان الكريم إنه يُقرب الله سبحانه وتعالى من خلاله عباده إليه من خلال الأدعية والصيام وقراءة القرآن، وأكد النبى محمد "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وقد دعا النبى فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".

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