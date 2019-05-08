سليم الأنصاري يستقبل أول هجوم إرهابي بمقر شركة الحرسات الخاصة بـ"كلبش 3"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:59 م
سعد نبيل
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شهدت الحقلة الثالثة من مسلسل "كلبش 3"، الجزء الثالث، بطولة الفنان أمير كرارة، أجواء من الإثارة والتشويق.
ضمن هذه الأحداث، تقدم المئات، للعمل بشركة سليم الأنصاري، للحرسات الخاصة، والتي شارك فيها الفنان هشام سليم، والذي يجسد دور "أكرم صفوان"، رجل أعمال وسياسي، من الباطن حتى تكون وجه لأعمال الإرهاب.
وفي نفس السياق، اختتمت احداث الحلقة التي امتلأت بمشاهد الأكشن والاثارة، بهجوم ارهابي على مقر الشركة، وقامو باطلاق النياران على المتواجدين بالشركة، ومن أبرزهم أحمد العوضي، ومحمد علي رزق، والفنانة يسرا اللوزي، للعمل بالشركة، ومن القرر أن تكشف الحلقة الرابعة مساء غدًان حقيقه أدوراهم بالمسلسل.
مسلسل "كلبش 3 من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
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