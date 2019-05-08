توتنهام يُحقق الريمونتادا المستحيلة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ليفربول

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الهولندي بهدف نظيف.

وسجل ماتياس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قبل أن يعزز حكيم زياش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من المباراة.





واحرز لوكاس مورا الهدف الأول للفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، وتعادل البرازيلي أيضا في الدقيقة 55، قبل أن يسجل هدف التأهل في الدقيقة 95 من اللقاء.