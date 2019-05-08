ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توتنهام يُحقق الريمونتادا المستحيلة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ليفربول

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:00 م
توتنهام يُحقق الريمونتادا المستحيلة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ليفربول
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه التاريخي على أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إياب نهائي دوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الهولندي بهدف نظيف.

وسجل ماتياس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قبل أن يعزز حكيم زياش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من المباراة.

واحرز لوكاس مورا الهدف الأول للفريق توتنهام هوتسبير في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، وتعادل البرازيلي أيضا في الدقيقة 55، قبل أن يسجل هدف التأهل في الدقيقة 95 من اللقاء.

Advertisements
المزيد عن: ليفربول دوري أبطال أوروبا توتنهام أياكس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا