أحمد العوضي ويسرا اللوزي نجوم الحلقة الثالثة والرابعة بـ"كلبش 3"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:56 م
سعد نبيل
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شهدت الحقلة الثالثة من مسلسل "كلبش 3"، الجزء الثالث، بطولة الفنان أمير كرارة، أجواء من الإثارة والتشويق.
ضمن هذه الأحداث انتهى سليم الأنصاري، من تراخيص شركة الحرسات الخاصة، التي شارك فيها الفنان هشام سليم، والذي يجسد دور "أكرم صفوان"، رجل الأعمال والسياسي، من الباطن حتى تكون وجه لأعمال الإرهاب.
وفي نفس السياق، تقدم الفنان أحمد العوضي، ومحمد علي رزق، والفنانة يسرا اللوزي، للعمل بالشركة، ومن القرر أن تكشف الحلقة الرابعة مساء غدًان حقيقه ادوراهم بالمسلسل.
مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
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