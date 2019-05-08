استشاري هندسة طرق عن الكباري المعلقة: "إعجاز مصري"

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أوضح المهندس جمال عسكر، استشاري هندسة الطرق والمرور، أن الشبكة القومية للطرق جزء من منظومة المرور وليست كل المنظومة.



وأشاد "عسكر"، خلال حواره مع التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، بالشبكة القومية للطرق، قائلًا إنها شبكة استراتيجية حديثة، لافتًا إلى أن هناك تعاون بين وزارات شتى لخدمة منظومة المرور في تناغم واضح بشكل كبير جدًا.



وأشار إلى أن ما حدث في روض الفرج والضبعة إعجاز، لافتًا إلى أنه يوجد 3 كباري معلقة؛ في غمرة، وأسوان والإسماعيلية، مؤكدًا أن هذه الكباري إعجاز مصري كامل يحل التكدسات المرورية والازدحام، ويقلل الانبعاثات الكربونية، ويقلل زمن الرحلات.

