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الشحات يشارك بصورة طبيعية في مران الأهلي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:54 م
الشحات يشارك بصورة طبيعية في مران الأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تقسيمة الكرة خلال المران المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الشحات قد خضع، أمس، لمران استشفائي بسبب تعرضه لإجهاد خفيف قبل أن يتعافى منه ويطمئن الجهاز الفني عليه.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد ٦٧ نقطة.

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