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الميت العائد للحياة في حلوان: "كنت متخانق مع أهل مراتي"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:54 م
الميت العائد للحياة في حلوان: كنت متخانق مع أهل مراتي
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داليا عادل
 
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قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات قسم شرطة دار السلام ألقت القبض على أهل الشاب الذين ادعوا أنه توفى وهما الأب والأم والشقيق الأكبر، لاشتراكهم فى تزوير أوراق وفاته.

البداية عندما تغيب شخص يدعي رمضان علاء الدين، يقيم بمدينة حلوان، وأثناء رحلة بحث شقيقه الأكبر عنه، ورد له اتصال هاتفي من قسم شرطة دار السلام، للحضور، بعد عثور قوات القسم، على جثة طافية بكورنيش النيل تحمل نفس مواصفات شقيقه، وذهب وتعرف على الجثة واستلمها ودفنها، ليحدث عقب ذلك، ما لم يكن في الحسبان، حيث فوجئ بشقيقه المتوفي، يطرق الباب عليه في اليوم الثالث من إقامته العزاء، وتبين انه لم يمت وما زال على قيد الحياة.

وتلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من المدعو "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم حلوان، مفاده، اثبات أنه على قيد الحياة، بعد فترة تغيب لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنه ترك المنزل بسبب خلافات مع أقارب زوجته منذ تلك الفترة، ولم يتواصل مع أحد من أهله ليخبرهم بذلك.
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