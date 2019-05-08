الشيخ ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.





كان الشيخ قد تعرض لنزلة برد أبعدته عن التدريب الجماعي مؤخرا قبل أن يتعافى ويشارك في تقسيمة الكرة مساء اليوم، الأربعاء.





ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.





ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد ٦٧ نقطة.



