ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفوزان: مركز الملك عبدالعزيز لعب دور في تعزيز اللحمة الوطنية

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:49 م
الفوزان: مركز الملك عبدالعزيز لعب دور في تعزيز اللحمة الوطنية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أكد محمد عبدالله الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:، اليوم الأربعاء، أن المركز يعمل مع جميع مؤسسات الدولة لإعلاء ثقافة الحوار لتعزيز اللحمة الوطنية والتعايش.

وقال الفوزان خلال لقاءه في برنامج "ياهلا" الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، المركز عمل على العديد من الأنشطة وتحوَل من الجانب النخبوي إلى الشباب.

وأضاف، أن إنشاء المركز يدل على بُعد نظر قيادتنا الرشيدة، والمركز لعب دورا حيويا في تعزيز اللحمة الوطنية، مضيفًا: "المركز لعب دورا هاما منذ نشأته في كسر حالة الجمود بين الثقافات المختلفة وخلق حالة من الحوار والتقارب بينها".

Advertisements
المزيد عن: مركز الملك عبدالعزيز محمد عبدالله الفوزان اللحمة الوطنية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا