الفوزان: مركز الملك عبدالعزيز لعب دور في تعزيز اللحمة الوطنية
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:49 م
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أكد محمد عبدالله الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:، اليوم الأربعاء، أن المركز يعمل مع جميع مؤسسات الدولة لإعلاء ثقافة الحوار لتعزيز اللحمة الوطنية والتعايش.
وقال الفوزان خلال لقاءه في برنامج "ياهلا" الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، المركز عمل على العديد من الأنشطة وتحوَل من الجانب النخبوي إلى الشباب.
وأضاف، أن إنشاء المركز يدل على بُعد نظر قيادتنا الرشيدة، والمركز لعب دورا حيويا في تعزيز اللحمة الوطنية، مضيفًا: "المركز لعب دورا هاما منذ نشأته في كسر حالة الجمود بين الثقافات المختلفة وخلق حالة من الحوار والتقارب بينها".
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