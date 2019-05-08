أحمد فهمي وهنا الزاهد يحاولان سرقة جوهرة مهراجا هندي في "الواد سيد الشحات"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:51 م
شيماء عطية
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شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الواد سيد الشحات" محاولة كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر العرب، سرقة المهرجا الهندي المتزوج من خطيبة فخر السابقة، حيث يختبأ كل من سيد وفخر في فيل تقدمه ريتاج هدية إلى قصر المهراجا وبعدها يحاولان سرقة جوهرة المهراجا لكنهما يفشلان ويتسببان في شلل زوجة المهراجا، ومن بعدها يعاود سيد وريتاج الكرة من جديد ويتنكران كهنديين ويقنعان المهراجا أنهما مكلفان بحمايته من عائلة بتشان التي تود سرقة الجوهرة.
وتدور أحداث "الواد سيد الشحات" حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
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