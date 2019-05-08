أحمد علاء يواصل تدريباته التأهيلية

واصل أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أداء برنامجه التأهيلي، تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة للتعافي من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.





ويستعد الأهلي لمباراة سموحة يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.





ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد ٦٧ نقطة.



