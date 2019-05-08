البورصة الأمريكية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:47 م
وكالات
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أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع للجلسة الثالية على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لعودة المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
وفشلت "وول ستريت" في التعافي من الموجة البيعية التي لحقت بها هذا الأسبوع على خلفية التهديدات التجارية، فبعد أن حولت هبوطها في المستهل لمكاسب ملحوطة تجاوزت 120 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي عادت مجدداً إلى الخسائر قبيل إغلاق الجلسة.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن وفد صيني قادم للولايات المتحدة هذا الأسبوع من أجل إبرام صفقة تجارية مع واشنطن، وذلك بعد أن هدد في وقت سابق برفع التعريفات على منتجات بكين.
في حين، تعهدت الصين بالرد بالإجراءات اللازمة ضد واشنطن إذا بدأت في زيادة التعريقات ضد سلع صينية يوم الجمعة المقبل.
وعند ختام الجلسة، استقر مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى 25967.3 نقطة.
فيما شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسائر بنحو 0.2% ليتراجع إلى 2879.4 نقطة كما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% مسجلاً 7943.3 نقطة.
وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند 1.1192 دولار
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