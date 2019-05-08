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"جايبين جاتوه" أغنية هندية لأحمد فهمي وهنا الزاهد في "الواد سيد الشحات"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:46 م
جايبين جاتوه أغنية هندية لأحمد فهمي وهنا الزاهد في الواد سيد الشحات
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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قدم الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، أغنية هندية باسم "جايبين جاتوه" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث أهدى بطلا العمل ريتاج وسيد أغنية هندية راقصة للمهراجا بمناسبة عيد ميلاد ابنه.

وتدور أحداث الواد سيد الشحات حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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