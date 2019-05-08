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هكذا سخر أحمد فهمي من بهاء سلطان وصافينار في "الواد سيد الشحات"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:43 م
هكذا سخر أحمد فهمي من بهاء سلطان وصافينار في الواد سيد الشحات
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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سخر الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، من كل من المطرب بهاء سلطان، والراقصة الآرمنية صوفينار، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث تنكر الأثنان بشخصيتي ضابط هندي يُدعى بهاء سلطان، وهندية تٌدعى صوفينار بوهنار، في محاولة منهما لخداع مهراجا هندي لسرقة جوهرته الثمينة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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المزيد عن: هنا الزاهد الواد سيد الشحات المسلسل احمد فهمي
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