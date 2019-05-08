غدًا.. الحُكم على 3 متهمين في "أحداث الإنتاج الإعلامي"

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم طرة، غدًا الخميس، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" .





يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



