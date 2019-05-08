غدًا.. الحُكم على 3 متهمين في "أحداث الإنتاج الإعلامي"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:42 م
مـروة هيـكل
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تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم طرة، غدًا الخميس، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" .
يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
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