أحمد موسى: قناة الشرق الإخوانية "حرامية"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الشرق الإرهابية التابعة لـ أيمن نور سرقت مسلسل "كفر دلهاب"، والذى يحمل إسقاطا على فترة حكم الجماعة الإرهابية دون مراعاة الملكية الفكرية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن إعلام الإخوان الذي يهاجم إعلام المصريين طوال الوقت يسرقون منهم أعمالهم، لأن مسلسل كفر دلهاب من إنتاج "إعلام المصريين"، موجهًا رسالة تهكمية للإخوان قائلًا: "متشكرين على تعاونكم".

