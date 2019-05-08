أستاذ علوم سياسية: الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء "كلام فارغ"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:44 م
كساب أحمد
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قال الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية، إن "إسرائيل هيوم" الصحيفة المساندة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، نشرت بالأمس وثيقة مسربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، تضمن بعض البنود عن صفقة القرن.
وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع فضائية الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن صفقة القرن تتسق مع عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه رجل أعمال ويتحدث دائمًا بلغة البورصة والأموال.
وتابع أن سيناء خط أحمر ولا يوجد ما يسمى بتنازل مصر عن جزء من سيناء في إطار صفقة القرن، لكن ما يتم الحديث عنه في هذه صفقة القرن، يتضمن وجود بعض مجالات التعاون الاقتصادي على المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى أن الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء أو تبادل أراضي مع إسرائيل، عبارة عن كلام فارغ.
وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع فضائية الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن صفقة القرن تتسق مع عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه رجل أعمال ويتحدث دائمًا بلغة البورصة والأموال.
وتابع أن سيناء خط أحمر ولا يوجد ما يسمى بتنازل مصر عن جزء من سيناء في إطار صفقة القرن، لكن ما يتم الحديث عنه في هذه صفقة القرن، يتضمن وجود بعض مجالات التعاون الاقتصادي على المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى أن الحديث عن توطين فلسطينيين في سيناء أو تبادل أراضي مع إسرائيل، عبارة عن كلام فارغ.
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