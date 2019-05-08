ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى: سيناء مصرية.. ولن نفرط في شبر واحد من أراضينا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 10:36 م
أحمد موسى: سيناء مصرية.. ولن نفرط في شبر واحد من أراضينا
احمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل ما أثير حول تنازل مصر على جزء من سيناء لغزة فيما يعرف بصفقة القرن الأمريكية بأنه أكاذيب، معلقًا: "سيناء لينا.. وخارج أي كلام أو مشاريع للتسوية".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن الدولة تعمل على تنمية سيناء وتعميرها لانتقال ملايين من المصريين إليها، متابعًا: "خليهم يحلوا قضية غزة خارج الأراضي المصرية.. ده إحنا بنضحي عشان بلادنا".

وأضاف أن سيناء مصرية ولا مساومات أو تفريط في شبر واحد من أراضي مصر.
Advertisements
المزيد عن: توك شو اخبار مصر احمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
2
x
21:00
2
توتنهام هوتسبير - إنجلترا