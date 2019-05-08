أحمد موسى: سيناء مصرية.. ولن نفرط في شبر واحد من أراضينا



وأضاف أن سيناء مصرية ولا مساومات أو تفريط في شبر واحد من أراضي مصر.



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل ما أثير حول تنازل مصر على جزء من سيناء لغزة فيما يعرف بصفقة القرن الأمريكية بأنه أكاذيب، معلقًا: "سيناء لينا.. وخارج أي كلام أو مشاريع للتسوية".وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن الدولة تعمل على تنمية سيناء وتعميرها لانتقال ملايين من المصريين إليها، متابعًا: "خليهم يحلوا قضية غزة خارج الأراضي المصرية.. ده إحنا بنضحي عشان بلادنا".