خبير مروري يكشف سبب الكثافات العالية خلال رمضان الجاري

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قال اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، إن شهر رمضان هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية بسبب الامتحانات، موضحًا أن الامتحانات تجعل هناك كثافة مرورية عالية.



وأشار "هاشم"، خلال حواره مع التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية تستعد لهذا الشهر العظيم منذ فترة؛ لتكثيف الخدمات المرورية والأمنية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.



وأضاف الخبير المروري، أن هناك تحسن في الحالة المرورية منذ بداية شهر رمضان، وشبكة الطرق الحديثة أحد أسباب تحسن الحالة المرورية.

