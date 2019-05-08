"التخطيط" تستعد لمؤتمر تحول مؤسسات القطاع العام في أفريقيا من أجل تنمية مستدامة

التقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالدكتور جورج سكوت سكرتير عام الرابطة الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم لبحث استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المائدة المستديرة الأربعين تحت عنوان " تحول مؤسسات القطاع العام في أفريقيا من أجل تنمية مستدامة" والمقرر عقده في أكتوبر المقبل.









وأكدت السعيد، أن مصر بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي لعام 2019 فهي حريصة على تقديم الدعم والمساندة لقارتها وأشقائها الأفارقة مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يُعد بمثابة نقطة مهمة ورئيسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة في أجندة أفريقيا 2063 موضحة أن المؤتمر سيتبني مناقشة عدد من المحاور الرئيسة والمتمثلة في بحث السبل والوسائل لتحويل مؤسسات الخدمة العامة إلى أدوات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن بحث دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين مؤسسات القطاع العام لتحقيق التنمية المستدامة.





وأضافت السعيد أن المؤتمر يهدف كذلك إلى مناقشة واقتراح تدابير لتعزيز مؤسسات وآليات تنسيق السياسة العامة وكذا بحث القضايا الشاملة حول تحول مؤسسات القطاع العام في أفريقيا إلى جانب تعزيز وتقييم المؤسسات اللامركزية بهدف تقديم خدمات فعالة ومعززة متابعة أن المؤتمر سيعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال دراسات الحالة حول تحول مؤسسات القطاع العام.





وتابعت السعيد أن أفريقيا بحاجة إلى الاستجابة الملائمة للتحديات التي تواجهها على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتغلب على تلك التحديات بشكل فعال، مؤكدة على ضرورة قيام أفريقيا بتعزيز حوكمتها ومؤسساتها العامة من خلال تبني عدد من السياسات السليمة وممارسات الإدارة العامة.





وأشارت السعيد إلى أنه سيتم إنشاء لجنتي توجيه وتنظيم وطنية برئاسةالمهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المؤتمر.





ومن جانبه أشاد جورج سكوت بالطفرة التي تشهدها مصر حاليًا في كل المجالات بالقاهرة مؤكدًا أن مصر تصلح كمنصة لتجميع الدول الأفريقية حيث أن كل الدول الأفريقية تربطها علاقات تاريخية عميقة بالقاهرة، مشيدًا بدور مصر العظيم كرئيس للاتحاد الأفريقي للعام 2019 والجهد المبذول لربط الأشقاء الأفارقة.. كما أشاد سكوت، بالبعد الثقافي لشهر رمضان المبارك، والذي لمسه في زيارته للقاهرة.





ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر في نسخته الأربعين عددًا من حكومات الدول إلى جانب الجهات الفاعلة الفردية وغير الحكومية فضلًا عن مشاركة عدد من المؤسسات الشريكة في مؤتمر المائدة المستديرة التاسع والثلاثين.