خالد الجندي يكشف عن أنواع النجاسات (فيديو)

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أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أشكال النجاسات، قائلًا إن البول الآدمي نجاسة يجب التطهر منه جيدًا ومن الرزاز الصادر منه؛ لأنه يعذب في القبر ويوم القيامة.



وأضاف "الجندي"، خلال برنامج حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الأربعاء، أن المزي والودي من النجاسات، موضحًا أنه سائل رقيق أبيض أو أصفر يسبق عملية الإنزال بالنسبة للشاب في مرحلة المراهقة، لافتًا إلى أنه يتطلب الوضوء والاغتسال، مضيفًا أنه يوجد خلاف حول المني إذا كان نجسًا أم طاهرًا، متابعًا: "ونحن نرجح القول بأنه طاهر".



وتابع أن القئ نجس باتفاق جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، ولا بد أن يغسل الفم بعده، مستكملًا أن فضلات الحيوانات التي يأكل لحمها طاهرة، أم فضلات الحيوانات التي لم يأكل لحمها نجسة، وكذلك لعاب هذه الحيوانات.

