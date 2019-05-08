نجم ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، من الاستمرار مع فريقه في الفترة المقبلة.





وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قد اتخذ قراره بالفعل وهو الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.





وأوضحت الإذاعة أن زيدان يحرص على بقاء نافلس بجانب البلجيكي تيبو كورتوا للموسم المقبل رغم أن هناك أنباء تفيد برغبة زيزو في ضم دي خيا حارس مانشستر يونايتد.



