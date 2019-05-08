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ترامب يصدر مرسوما لفرض عقوبات جديدة على إيران

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:22 م
ترامب يصدر مرسوما لفرض عقوبات جديدة على إيران
دونالد ترامب
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وكالات
 
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مرسومًا تنفيذيًا يفرض بموجبه عقوبات جديدة على إيران.

وتهدف العقوبات الأمريكية الجديدة إلى حرمان إيران من إيراداتها من صادرات المعادن.

وكان المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك قد أعلن أن بلاده تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وذلك عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإتفاق النووي السابق.

وأضاف هوك أن الاتفاق مع إيران إن تم سيعرض على الكونجرس للمصادقة عليه كمعاهدة.

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