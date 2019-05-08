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مصطفى حسني: القيام بهذه الأعمال في شهر رمضان يُحقق أي رغبة للمسلم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:22 م
مصطفى حسني: القيام بهذه الأعمال في شهر رمضان يُحقق أي رغبة للمسلم
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كساب أحمد
 
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قال مصطفى حسني، الداعية الاسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بمجموعة من الأعمال الصالحة في شهر رمضان، لافتَا إلى أن القيام بهذه الأعمال من شأنه تحقيق أي رغبة للمسلم في هذا الشهر الكريم.

وأضاف "حسني"، خلال تقديمه برنامج "رحلة عمر"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن أول هذه الأعمال تتمثل في إفطار الصائم، وهذا واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "منْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا"

وتابع أن ثاني هذه الأعمال الصالحة هي المبادرة بتجميع الناس من خلال العزمات، وهذا واضح في إجابة الرسول على رَجُلًا سَأَلَه أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ:" تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

ولفت إلى أن العمل الثالث يتمثل في التشجيع على العمل الصالح، وهذا واضح في قوله تعالى: "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي"
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