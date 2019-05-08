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مليشيا ليبية تختطف طياراً رفض قيادة رحلة خاصة إلى تركيا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:07 م
مليشيا ليبية تختطف طياراً رفض قيادة رحلة خاصة إلى تركيا
ميليشيا ليبية
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طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح الطيار المدني الكابتن نوري الأطرش، من الخطوط الجوية الليبية، والذي اختطف أمس الأول، الإثنين.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الأطرش اختطف "من فندق الصافي بوسط طرابلس من قبل كتيبة النواصي، بعد أن طلبوا منه أن يقوم برحلة مصراتة أنقرة، وهي غير مجدولة، حسب المعلومات الواردة للمنظمة"، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا" الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وحملت المنظمة الخاطفين المسؤولية عن سلامة الكابتن الأطرش، معتبرةً هذه الأعمال غير مقبولة شرعاً وأخلاقاً وقانوناً.

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