الجوازات توضح شروط تمديد تأشيرة زيارة عائلية عبر منصة "أبشر"

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال).

وجاء ذلك ردًا على سؤال عبر "تويتر"، قال فيه: "السلام عليكم عند فيزا زيارة عائلية من اليمن جددت المرة الأولى والمره الثاني توافق ٦ شوال قبلها باسبوع هيكون اواخر رمضان مقفلين الجوازات كيف اجدد؟".

وردت الجوازات قائلة : أهلاً بك ، يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء .سعدنا بتواصلك.



