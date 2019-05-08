الجوازات توضح شروط تمديد تأشيرة زيارة عائلية عبر منصة "أبشر"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:16 م
الفجر السعودي
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال).
وجاء ذلك ردًا على سؤال عبر "تويتر"، قال فيه: "السلام عليكم عند فيزا زيارة عائلية من اليمن جددت المرة الأولى والمره الثاني توافق ٦ شوال قبلها باسبوع هيكون اواخر رمضان مقفلين الجوازات كيف اجدد؟".
وردت الجوازات قائلة : أهلاً بك ، يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء .سعدنا بتواصلك.
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