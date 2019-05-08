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عاجل.. دي ليخت يسجل الهدف الأول لأياكس في شباك توتنهام (فيديو)

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:07 م
عاجل.. دي ليخت يسجل الهدف الأول لأياكس في شباك توتنهام (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
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نجح الهولندي دي ليخت نجم فريق أياكس أمستردام، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وجاء هدف دي ليخت في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.
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