عاجل.. دي ليخت يسجل الهدف الأول لأياكس في شباك توتنهام (فيديو)
الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:07 م
الفجر الرياضي
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نجح الهولندي دي ليخت نجم فريق أياكس أمستردام، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وجاء هدف دي ليخت في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.
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