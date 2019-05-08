مسلسلات رمضان 2019.. الظهور الأول لحلا شيحة في الحلقة الثالثة من "زلزال"

تضمنت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "زلزال"، الظهور الأول للفنانة حلا شيحة، بتجسيد دور "صافيا" فتاة تعمل داخل موقف سيارات أجرة، وتهاجم "قاسم" محمد سليمان المرشح لعضوية مجلس الشعب بسبب عدم تصديق وعوده في فترة الانتخابات.





يعد مسلسل "زلزال" أول أعمال حلا شيحة، بعد عودتها إلى الفن بعد غياب دام لأكثر من 12 عاماً، وعدولها عن قرار اعتزال الفن والحجاب ثم النقاب، وأعلنت مؤخراً طلاقها من زوجها الكندي الجنسية "يوسف".





"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.



