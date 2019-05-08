النفط يرتفع عند التسوية مع تراجع المخزون الأمريكى

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عن تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع مخزوناتالولايات المتحدة بنحو 4 ملايين برميل بعكس تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين.





كما تراجع إنتاج النفط بالولايات المتحدة من أعلى مستوى على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.200 مليون برميل يومياً.





وكانت أسعار النفط تعرضت لخسائر قوية مع تصعيد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلا أن التوترات هدأت مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانب الصيني قادم إلى واشنطن لإبرام صفقة تجارية.





وعلى جانب المعروض النفطي، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا بشأن تصدير النفط الخام تؤدي لتعطيل الإمدادات.





وعلى صعيد آخر، فإن الصادرات الصينية شهدت هبوطاً مفاجئاً خلال شهر أبريل الماضي مع فشل الميزان التجاري ككل في الوفاء بالتوقعات.





وكانت الإدارة الأمريكية رفعت تقديراتها بشأن نمو إنتاج النفط الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل.





وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.2% مسجلاً 62.12 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.7% ليصل إلى 70.36 دولار للبرميل.