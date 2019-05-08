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"سلمان للإغاثة" يوزع 1500 سلة غذائية على النازحين في عدن

الأربعاء 08/مايو/2019 - 08:58 م
سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية على النازحين في عدن
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الفجر السعودي
 
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية على مخيمات النازحين من الحديدة وغيرها من المحافظات إلى مديريات دار سعد وخور مكسر والشيخ عثمان وكريتر والبريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 9000 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني، أن التوزيع يستهدف 1500 أسرة نازحة، مؤكداً حرص المملكة على تقديم العون الإغاثي من خلال المركز لكل المحتاجين من الأشقاء اليمنيين دون استثناء.

وثمن محافظ الحديدة الحسن طاهر الدعم الكبير للمملكة من خلال المركز، الذي يسهم في تخفيف معاناة النازحين من محافظة الحديدة الفارين من انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية.

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المزيد عن: عدن سلاسل غذائية تقديم العون النازحين
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