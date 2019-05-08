كيف تواجه الكسل والخمول في رمضان‎؟

يواجه بعض الناس شعور الكسل والخمول والشُّعور بالصُّداع والجوع، خلال شهر رمضان، وخاصة مع زيادة ساعات الصيام في مصر إلى مايعادل ثلثي اليوم وهو يجعل الناس تشعر بالخمول والارهاق بسبب نقص المياه والسكريات من الجسم .





تجنب السهر



ينصح الخبراء بتجنَّب السَّهر حيث يقوم بعض الناس بتغيير ساعات النوم، ليسهر ليلا وينام نهارا لتقليل ساعات الصيام، لكن ينصح الخبراء بالنوم من 7 إلى 8 ساعات ليلاً، يجب علي الشخص مواجهة كسله ولا يستسلم للخمول والكسل، ويوجد لنفسه دوافع وحوافز صغيرة لإتمام أعماله، فمثلاً: يدون قائمة بالمهام اليوميَّة، ويحدد وقتاً محدداً للانتهاء من كلِّ مهمَّة.





البعد عن التليفزيون



ويجب الحذر من الأجهزة: حاول عدم الجلوس أمام الشَّاشات الإلكترونيَّة لمدَّة طويلة؛ لأنَّها من أكبر المشجِّعين على الكسل، وتعمل على استرخاء الجسد.





ينصح بممارسة بعض الأنشطة الحركية إن الجلوس لساعات أمام التلفاز خلال شهر رمضان يزيد من الشعور بالكسل والخمول لذلك من الضروري ممارسة بعض الأنشطة البدنية كالمشي أو الجري يومياً بعد الإفطار بساعة ونصف، حيث تساعد هذه الأنشطة على حرق الدهون وتقضي على الكسل والخمول وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.





مقابلة الأصدقاء



ينصح بمقابلة الأصدقاء، والذين يسعون إلى رسم الابتسامة على شفاهك، وهذا الأمر يمنحك الحيويَّة والنَّشاط طوال اليوم، ينصح بتاخير السُّحور، وعلى أن تحتوي على البقوليَّات؛ لأنَّها ستجعلك تشعرين بالحيويَّة والنَّشاط.



ينصح بعدم الأكثار من تناول الطعام وقت الافطار وعدم الافراط في تناول الحلويات، ينصح بمشاركة في إعداد الطبق المفضل لأنَّ هذا الأمر يشعرك بالسَّعادة والحيويَّة الكاملة.







تناول التمر



ينصح خبراء التغذية بضرورة بدء الإفطار بتناول بضع حبات من التمر وذلك لإحتواء التمر على قيمة غذائية عالية حيث تبلغ نسبة السكريات الموجودة بالتمر نحو 75 % من مكونات الثمرة.





وتتميز التمور بسرعة امتصاصها وانتقالها للدم مباشرة فهي تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعالج آلام الرأس المرافق للصيام، كما أنّ بدء الإفطار بتمرة سنة نبوية حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إفطاره بتمرة.







شرب الماء



يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"، فقد أكدّت الدراسات العلمية فائدة شرب المياه على الريق فهو يمد الجسم بالسوائل، مما يمنع الإصابة بالتجفاف ويساعد في نفس الوقت على الشعور بالنشاط والحيوية، ولابدّ من الإشارة إلى أنّ المياه تعمل على حرق الدهون المخزنة.





طبق سلطة



ينصح الخبراء بضرورة تواجد طبق السلطة على المائدة يومياً في رمضان، حيث تمد السلطة الجسم بالفيتامينات والمعادن وتعطي إحساساً بالشبع مما يحد من اكتساب الوزن، كما أنّ طبق السلطة يمنح الانتعاش والنشاط للجسم بعد يوم طويل من الصيام مما يساعد على التخلص من الكسل والخمول.





تقليل المقبلات