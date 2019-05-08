طريقة تحضير كنافة بالزبدة والنوتيلا في رمضان
الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:58 م
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المقادير:
- 500 جرام كنافة.
- 100 جرام زبدة.
- 1 كوب شوكولاتة نوتيلا.
لتحضير القطر:
- 1 كوب ماء
- 2 كوب سكر.
- 2 ملعقة صغيرة ماء زهر.
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير:
- لتحضير القطر، ضعي الماء والسكر في وعاء على النار ثم قلبي إلى أن يغلي المزيج.
- اضيفي عصير الليمون واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق الى ان يثقل المزيج ثم اضيفي ماء الزهر واتركيه ليبرد جانبا.
- قومي بتفتيت الكنافة باليدين.
- ذزبي الزبدة وضبيها على الكنافة وقلبي جيدا لحين تداخل الزبدة مع الكنافة.
- قسمي الكنافة الى نصفين، ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبد ثم اضيفي النصف الاول من الكنافة في الصينية مع الضغط براحة اليد كي تتساوى.
- كرري نفس الخطوات مع النصف الاخر للكنافة في صينية اخرى بنفس المقاس.
- ضعي الصينيتين في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 220 مئوية الى ان تتحول الكنافة للون الذهبي.
- اخرجي الكنافة من الفرن وصبي عليها القطر وهي ساخنة.
- في طبق التقديم، ضعي الطبقة الأولى من الكنافة وغطيها بطبقة سميكة من النوتيلا ثم ضعي فوقها الطبقة الثانية من الكنافة وقدميها.
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