طريقة تحضير كنافة بالزبدة والنوتيلا في رمضان

المقادير:

- 500 جرام كنافة.

- 100 جرام زبدة.

- 1 كوب شوكولاتة نوتيلا.





لتحضير القطر:

- 1 كوب ماء

- 2 كوب سكر.

- 2 ملعقة صغيرة ماء زهر.

- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.





طريقة التحضير:

- لتحضير القطر، ضعي الماء والسكر في وعاء على النار ثم قلبي إلى أن يغلي المزيج.





- اضيفي عصير الليمون واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق الى ان يثقل المزيج ثم اضيفي ماء الزهر واتركيه ليبرد جانبا.





- قومي بتفتيت الكنافة باليدين.





- ذزبي الزبدة وضبيها على الكنافة وقلبي جيدا لحين تداخل الزبدة مع الكنافة.





- قسمي الكنافة الى نصفين، ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبد ثم اضيفي النصف الاول من الكنافة في الصينية مع الضغط براحة اليد كي تتساوى.





- كرري نفس الخطوات مع النصف الاخر للكنافة في صينية اخرى بنفس المقاس.





- ضعي الصينيتين في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 220 مئوية الى ان تتحول الكنافة للون الذهبي.





- اخرجي الكنافة من الفرن وصبي عليها القطر وهي ساخنة.



