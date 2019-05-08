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صحيفة بريطانية: تبعات خطيرة لقرار إعادة الانتخابات البلدية بإسطنبول

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:57 م
صحيفة بريطانية: تبعات خطيرة لقرار إعادة الانتخابات البلدية بإسطنبول
ارشيفية
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وكالات
 
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية خلال افتتاحيتها، أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، المدينة التي بزغ منها نجم أردوغان السياسي أولًا، بالغة الأهمية؛ فكانت بمثابة مؤشر على أن تركيا ما زالت متمسكة بالديمقراطية، غير أن قرار لجنة الانتخابات، التي يهيمن عليها أعضاء من الحزب الحاكم، قضى على ذلك.

وأكدت الصحيفة البريطانية وجود عدة تبعات خطيرة لهذا القرار، أولها أن الأتراك ببساطة ربما سيفقدون الثقة بالسياسات الديمقراطية السليمة، وهذا تحديدًا أمر محتمل حال فوز الحزب الحاكم في إعادة الانتخابات، وقد شهدت البلاد اضطرابات مدنية تحولت إلى عنف في الماضي، وسقطت عدة وفيات خلال عام 2013 في مظاهرات منتزه جيزي.

كما يمكن أن تتفاقم أوضاع الاقتصاد التركي، خاصة أن التضخم قرب 20%، وتراجعت الليرة لأدنى مستوى منذ أكتوبر مع أنباء إعادة الانتخابات، وتوجد تساؤلات بشأن قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها خلال أزمة جديدة لليرة، كما أن هناك قلق المستثمرين الأجانب من رجل تركيا القوي الذي نصب صهره وزيرًا للمالية بدلًا من خبراء اقتصاد محنكين.
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