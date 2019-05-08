رسالة تحذيرية من جروس للاعبي الزمالك قبل موقعة دجلة

حذر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لاعبيه من سرعات وادي دجلة قبل لقائهما غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.





وأكد جروس على وجود أكثر من لاعب سريع بين صفوف دجلة بالإضافة إلى الاعتماد على التمريرات السريعة والتحرك بدون كرة، وطلب الخواجة من لاعبيه بضرورة الضغط المتقدم على لاعبي وادي دجلة وعدم إتاحة الفرصة لهم للسيطرة على كرة والتركيز على الأخطاء الدفاعية كما حدث في مباراة الدور الأول بين الفريقين.





وكان الزمالك قد فاز على وادي دجلة بنتيجة 4-2 في لقاء الدور الأول بين الفريقين والذي شهد أخطاء دفاعية بالجملة من جانب لاعبي الفريق الدجلاوي.



