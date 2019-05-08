تشكيل توتنهام الأساسي أمام أياكس أمستردام

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أياكس أمستردام الهولندي، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لوريس.





خط الدفاع : تريبير - ألدرفايلد - فيرتونخين - روز.





خط الوسط : سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي - وانياما.





خط الهجوم : سون - لوكاس مورا.



